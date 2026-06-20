AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı’na katılım gösterdi. Toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Saygılı, Türkiye’nin kalkınma süreci, üretim gücü ve ekonomik hedeflerinin üzerinde durulduğunu ifade etti.

Türkiye’nin geleceği üzerinde duruldu!

MÜSİAD’ın Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı’nda ülkenin ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmeler üzerinde durulduğunu ifade eden Saygılı, üretim, yatırım ve kalkınma başlıklarının gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

“Güçlü Türkiye emeğin ve üretimin sonucu”

Paylaşımında Türkiye’nin büyümesinde üretim gerçekleştiren, yatırım yapan ve katma değeri gündeme getiren kesimlerin önemli rol oynadığını ifade eden Saygılı, güçlü Türkiye hedefinin bu anlayışla yükselmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Birlik ve beraberlik!

Toplantının hayırlı sonuçlar doğurmasını isteyen Saygılı, mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunu da gerçekleştirdi. Saygılı, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunun ortak akıl ve dayanışma ile devam edeceğini ifade ederek toplantının ülke adına faydalı olmasını temenni etti.