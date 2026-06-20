Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunacak hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Belediye bünyesinde eğitim veren anaokulları ve oyun odalarında, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi tamamlandı. Ahmet Piriştina Balkan Kültür Merkezi’nde 8 anaokulu ve 2 oyun odasından mezun olan 6 yaş grubu öğrencileri için mezuniyet törenleri düzenlendi.

Gösteriler büyük beğeni topladı

Etkinliklerde minik öğrenciler aylardır hazırlandıkları gösterileri ailelerinin ve öğretmenlerinin beğenisine sundu. Alkışların havada uçuştuğu törende ilkokula adım atmaya hazırlanan öğrenciler, diploma heyecanını kep atarak taçlandırdı.

Başkan Ünsal: "Amacımız Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Bu güzel heyecana ortak olduğumuz için çok mutluyuz. Biz anaokullarımızda çocuklarımızın gelişimine en iyi şekilde katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çocuklarımızın vatanına, milletine faydalı; Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımız. Öğrencilerimizin eğitiminde ve duyarlı bireyler olarak yetişmesinde hassasiyetle gayret gösteren öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin yolları açık, hayatları güzel olsun. Anaokullarımızda verdiğimiz çağdaş ve nitelikli eğitim modellerimizi geliştirerek aydınlık yarınlara katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.