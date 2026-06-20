İzmir’de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor. Bu çerçevede Urla'da düzenlenen ortak operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları düşünülen düzensiz göçmenler ile organizatör olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalandığı öğrenildi.

Ortak operasyon!

Gelen bilgiler çerçevesinde, 19 Haziran 2026 günü saat 01.30 sularında Urla’da görevini sürdüren Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kara üzerinde şüpheli bir grup belirlendi.

Ekiplerin gerçekleştirmiş oldukları kontroller sonucunda, 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldıkları düşünülen 2 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Aralarında çocuk da bulunuyor!

Yakalanan düzensiz göçmenler arasında bir çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

Haklarında işlem başlatıldı!

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçlaması çerçevesinde adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

