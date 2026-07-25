Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerde ard arda yaptığı kritik hava durumu uyarıları ve sarı kodlu alarmların ardından, Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ankara’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte bastıran sağanak yağış, kısa süre içinde cadde ve sokakları göle çevirirken, kent genelinde ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz yönde vurdu.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Başkentte hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülürken, yağışın en yoğun hissedildiği noktalarda bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte aksamalar meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri, gün boyunca aralıklarla sürmesi beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları ve sürücüleri olası su baskınları ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Belediye ve ilgili alt yapı ekiplerinin, su birikintisi oluşan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.