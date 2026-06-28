Yaz aylarında en çok tüketilen sebzelerden biri olan domates, yanlış saklama nedeniyle en hızlı bozulan ürünlerin başında geliyor. Özellikle yüksek nem, hava almayan poşetler ve ezilmiş domateslerin bir arada tutulması çürümeyi hızlandırıyor. Ancak birkaç pratik uygulamayla domateslerin raf ömrünü uzatmak ve ilk günkü canlılığını korumak mümkün.

Domateslerin Çürümesini Önleyen Basit Yöntemle Tazelik Daha Uzun Sürüyor

Pazardan ya da marketten alınan domateslerin kısa sürede yumuşaması ve küflenmesi, hem ekonomik kayba hem de gıda israfına neden oluyor. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık ve nem, domateslerin bozulma sürecini hızlandırıyor. Ancak uzmanların önerdiği doğru saklama yöntemleri sayesinde domateslerin tazeliğini günlerce korumak mümkün. Saklama kabına yerleştirilecek tek parça kağıt havlu, doğru hava sirkülasyonu ve uygun saklama koşulları bu sürecin en önemli parçalarını oluşturuyor.

Domatesleri Ters Çevirerek Saklayın

Domateslerin en hassas noktası sap kısmı olarak biliniyor. Bu bölüm hava ile temas ettiğinde nem kaybı hızlanırken, küf sporlarının ürüne ulaşması da kolaylaşıyor. Domatesleri sap kısmı alta gelecek şekilde yerleştirmek ise bu teması önemli ölçüde azaltıyor.

Düz bir zeminde veya geniş bir saklama kabında sapları aşağı bakacak şekilde dizilen domatesler, daha az nem kaybediyor. Böylece hem kabuk yapısı daha uzun süre sağlam kalıyor hem de küflenme riski azalıyor. Bu basit yöntem özellikle oda sıcaklığında muhafaza edilen domateslerde daha başarılı sonuç verebiliyor.

Kağıt Havlu Fazla Nemi Emerek Küflenmeyi Geciktiriyor

Domateslerin uzun süre dayanmasını sağlayan en pratik yöntemlerden biri de saklama kabının tabanına kağıt havlu sermek oluyor. Kağıt havlu ortamda oluşan fazla nemi emerek küf oluşumu için uygun koşulların oluşmasını engelliyor.

Domateslerin plastik poşetlerde bekletilmemesi de büyük önem taşıyor. Bunun yerine hava alabilen sepet veya geniş kaplar tercih edilmeli ve domatesler birbirine temas etmeyecek şekilde dizilmeli. Hava dolaşımının sağlanması, çürüme sürecini yavaşlatan en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Sirkeli Su ve Zeytinyağı Doğal Koruma Sağlıyor

Domateslerin üzerinde gözle görülmeyen küf sporları bulunabiliyor. Bu nedenle saklamadan önce beyaz sirke veya elma sirkesi eklenmiş suda 5 ila 10 dakika bekletmek yüzey temizliğine katkı sağlayabiliyor. Ancak işlem sonrasında domateslerin tamamen kurulanması büyük önem taşıyor. Nemli şekilde kaldırılan domateslerde küflenme riski yeniden artabiliyor.

Doğranmış domates, domates sosu veya salça saklanırken ise ince bir tabaka sızma zeytinyağı kullanılması öneriliyor. Yağ tabakası ürünün hava ile temasını keserek küf oluşumunu mekanik olarak geciktirebiliyor.

Buzdolabına Her Domates Konulmamalı

Domateslerin saklanmasında en sık yapılan hatalardan biri, satın alındıktan hemen sonra buzdolabına kaldırılması oluyor. Henüz tam olgunlaşmamış domatesler düşük sıcaklıkta lezzetini ve dokusunu kaybedebiliyor. Bu nedenle hafif yeşil domateslerin serin ve güneş almayan bir ortamda bekletilmesi öneriliyor.

Tam olgunlaşmış ve kısa sürede tüketilemeyecek domatesler ise buzdolabının sebzelik bölümünde muhafaza edilebiliyor. Ayrıca ezilmiş veya çatlamış domateslerin sağlam olanlardan ayrılması da küf sporlarının yayılmasını önleyerek diğer ürünlerin ömrünü uzatabiliyor.