Almanya'da Türk kökenli rapçi Chefket, Kültür Bakanı Wolfram Weimer’in eleştirileri ve aşırı sağcı medyanın baskıları nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı.

Sanatçının 7 Ekim’de Dünya Kültürler Evi’nde sunucu Jan Böhmermann ile gerçekleştirilecek etkinlikte sahne alması planlanıyordu. Ancak konser, “antisemitik” olduğu iddiasıyla engellendi.

Bakan konseri eleştirdi

Almanya’da Medya ve Kültürden sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, Chefket’in Instagram videolarında giydiği bir tişörtü gerekçe göstererek sanatçıyı antisemitik tutum sergilemekle suçladı.

Bakanın yazdığı mektup ve kamuoyunda oluşan baskı sonrası kültür evi, Chefket’in sahne almasını iptal etti.

Tișört tartışması gündem oldu

Sanatçının giydiği tişörtte sadece Filistin yer alıyor, İsrail sınırları gösterilmiyordu. Bu detay, İslam karşıtı ve aşırı sağcı medya tarafından yanlış yorumlanarak Chefket’in antisemitik olduğu iddialarına zemin hazırladı.

Chefket’in konserinin iptali sonrası aynı etkinlikte sahne alacak diğer rapçiler, sanatçının yanında yer aldı. Birçok isim sahnelerini iptal ederek Chefket’e destek verdi ve kamuoyuna dayanışma mesajları iletti. Bu gelişme, Avrupa’daki sanatçıların ifade özgürlüğü ve siyasi baskılar karşısında nasıl bir duruş sergilediğini gündeme taşıdı.