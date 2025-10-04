Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Alevi Güçbirliği Platformu, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Alevi ve hemşeri dernekleri ile cemevi temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, eşit yurttaşlık ve adalet talepleri yeniden dile getirildi.

Programa; İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Bornova Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Avukat Yağmur Yurdakul Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hazel Öztürk Işık, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ve Bornova Kent Konseyi Başkanı Avukat Doğan Baran Mengüş katıldı.

“Alevilik pazarlık konusu yapılamaz”

Pir Sultan Abdal Derneği Bornova Şube Başkanı Barış Çelik, platformun yedi yıl önce dayanışmayı büyütmek amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, “Bugünkü buluşmamız yalnızca bir kahvaltı değil, kimliğimize ve yolumuza sahip çıkma kararlılığımızdır” dedi.

Çelik, Alevilerin yüzyıllardır eşit yurttaşlık mücadelesi verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Cem evleri hâlâ ibadethane sayılmıyor, zorunlu din dersleri sürüyor. Taleplerimiz nettir; cem evleri ibadethane statüsüne kavuşturulmalı, Madımak utanç müzesi olmalıdır. Alevilik, koltuk ve makam pazarlıklarına konu edilemeyecek kadar değerlidir.”

Çelik ayrıca, Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenler için Bornova’da bir anı parkı yapılmasının önemine değinerek, Erzene Mahallesi’ndeki yeşil alanların korunmasına katkısı için Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Adalet arayışı sürüyor”

CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, Türkiye’de adalet ve eşitlik mücadelesinin sürdüğünü vurgulayarak, “Biz Aleviler ve sol görüşlüler, çocukluğumuzdan bu yana adalet arayışıyla büyüdük. Bugün halkımız en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. İnsanlar çocuklarına beslenme koyamıyor, velilerden sabun isteniyor ama ülkenin yöneticileri aya gitmekten bahsediyor. Bu tablo karşısında en büyük ihtiyaç adalettir. Biz yüzyıllardır mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

“Aynı sofrayı paylaşmak kıymetli”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hazel Öztürk Işık, dayanışmanın önemine değinerek, “Bugün burada aynı sofrayı paylaşabilmek bizler için çok kıymetli. Bu buluşmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte saz eşliğinde türküler ve deyişler seslendirilirken, duygusal anlar yaşandı. Ayrıca, Valilik izniyle yürütülen kampanya kapsamında SMA hastası Çınar Bebek için bağış toplandı. Katılımcılar, hem dayanışma hem de yardım duygusunu aynı sofrada birleştirerek toplumsal birlik mesajı verdi.

Alevi Güçbirliği Platformu’ndan birlik mesajı

Bornova Alevi Güçbirliği Platformu temsilcileri, Alevi toplumunun taleplerinin artık ertelenmemesi gerektiğini vurgularken, eşit yurttaşlık, inanç özgürlüğü ve adalet konularında mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

Etkinlik, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.