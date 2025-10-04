Son Mühür-İzmir, haftasonuna yine susuz başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentin birçok ilçesinde gece saatlerinden itibaren sürecek planlı su kesintileri ve arıza kaynaklı kesintiler hakkında bilgilendirme yaptı.

Planlı kesintiler gece yarısı başladı

İZSU’nun duyurusuna göre, 4 Ekim Cumartesi günü saat 23.00 ile 05.00 arasında “Bölge-2” kapsamındaki mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak.

Kesintiden, özellikle Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinin çok sayıda mahallesi etkilenecek.

Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,

Konak ilçesinin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri,

Bornova ilçesinin; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri

Balçova ilçesinin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,

Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri,

Güzelbahçe ilçesinin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.

Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri,

Gaziemir ilçesinin; Emrez mahallesi (kısmen), etkilenecek.

Arıza kaynaklı kesintiler gün boyu sürecek

Planlı bakım dışında, çeşitli arızalar nedeniyle de gün içinde su kesintileri yaşanacak.

İZSU verilerine göre, Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde branşman arızası nedeniyle 07.00 ile 10.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti yapılacak.

Karabağlar’ın Doğanay, Esenlik ve Reis mahallelerinde ise ana boru arızası nedeniyle 01.50 ile 11.00 saatleri arasında 9 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Kemalpaşa Atatürk ve Soğukpınar mahallelerinde sabah 07.00’den 11.00’e kadar sürecek yaklaşık 4 saatlik kesinti planlanıyor.

Menderes ilçesinde Ata, Barbaros, Gazipaşa, Görece Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinin de içinde bulunduğu birçok bölgede 03 Ekim 23.00 - 04 Ekim 05.00 saatleri arasında 6 saatlik planlı kesinti gerçekleştirilecek.

Selçuk Zeytinköy Mahallesi'nde ise branşman arızası nedeniyle 08.35 - 10.35 saatleri arasında 2 saat su verilemeyecek.

Tire’nin Adnan Menderes ve Boynuyoğun mahallelerinde de 03 Ekim 20.30 - 04 Ekim 08.00 saatleri arasında 12 saatlik kesinti yapılacağı bildirildi.

İZSU’dan vatandaşlara uyarı

İZSU, kesintilerin planlı bakım, yenileme ve arıza giderme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini hatırlatarak, vatandaşların gerekli önlemleri almalarını istedi.

Kuruma göre, belirtilen saatlerin dışında da çalışmaların durumuna göre su verme süresi değişiklik gösterebilir.