Osman Günden / Son Mühür - NATO PA Üyesi, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu NATO’nun temel misyonunun dünya genelinde istikrar ve barışı korumak olduğunu vurgulayarak, her iki zirvenin de Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenmesinin dünya adına güçlü bir mesaj, insanlık için umut ve gelecekte izlenecek yol haritası açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

''Barış ve adalet temelli sistemi ortaya çıkartmamız lazım''

Kasapoğlu NATO değerlendirmesinde, “Olaylara yalnızca güvenlik odaklı yaklaşım yeterli değil. Müzakerenin ve diplomasinin güçlendirilerek yeni söylemlerle yola devam etmenin daha büyük bir sorumluluk ve zorunluluk olduğunun altını çizmek isterim. NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım. Çünkü gelinen noktada mevcut yaklaşımlarla sorunların tam manasıyla çözülemediğini görüyoruz. Stratejileri tekrar masaya yatırarak, barış ve adalet temelli sistemi ortaya çıkartmamız lazım. Hem Parlamenterler Zirvesi hem de Liderler Zirvesi ile NATO’nun bu yeni söylem ve yaklaşımlarını ortaya çıkartmasının mümkün olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

''NATO için de büyük bir kazanım''

Kasapoğlu konuşmasının devamında, “Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya diplomasisinde attığı adımlar, Rusya – Ukrayna sorunundaki liderliği ve savunma sanayiindeki atılımlarının dünyanın gıptayla baktığı adımlar olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin özellikle Savunma Sanayiindeki kazanımları aynı zamanda NATO için de büyük kazanımlar. NATO Genel Sekreterinin de bu çerçevedeki ifadeleri bu düşüncelerimizi teyit ediyor.” İfadelerini kullandı.

''Tüm dünyanın gözü Ankara’da olacak''

Mehmet Kasapoğlu, Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’nin bu süreçte tarihi bir misyon üstleneceğine inandığını belirterek, özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında zirvenin umut verici bir tablo ortaya koyacağını ve bu nedenle tüm dünyanın gözünün Ankara’ya çevrileceğini söyledi.