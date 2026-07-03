Son Mühür / Yağmur Daştan - Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılması üzerine yapılan seçimde tek aday olarak giren CHP’li meclis üyesi Ayşe Akın belediye başkanvekilliğine seçildi. Akın’ın göreve gelmesinin üzerinden neredeyse 1 ay geride kalırken; AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş Güzelbahçe’deki son durumu değerlendirdi. Belediyede hala incelemelerin devam ettiğini söyleyen Durankuş, sıkıntıların devam ettiğini söyledi. Başkan vekili Akın’ı da hizmetler üzerinden eleştiren Durankuş, dikkatleri çelen açıklamalarda bulundu.

“Güzelbahçe’de hala dosyaları inceliyorlar”

Yetkililer tarafından belediyede yapılan incelemelerin sürdüğünün bilgisini vererek açıklamalarına başlayan Durankuş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan denetleme ekibinin geldiğini biliyoruz. Sayıştay’dan, Ankara’dan geldiklerini ve dosyaları incelediklerini biliyoruz. Mevcutta verilen ruhsat, inşaat izinlerinin incelemesi yapılıyor” dedi.

“Hiç sahaya çıkmıyor, projeye imza atmıyor”

“Ayşe Hanım, sağ olsun hiç sahalara çıkmıyor. Hiçbir projeye imza atamıyor. Sadece geçtiğimiz günlerde bir satışa imza attığını biliyoruz. Ödemeler çok, sigorta borcu çok, personel maaşı ödenemiyor. Sonuçta acemi ve dolayısıyla beceriksiz bir belediye başkanı. Güzelbahçe’nin nüfusu 50 bine dayandı ama hiçbir şey yapamıyorlar. Tabii bunda soruşturmaların da etkisi var. Korkuyorlar. Ortada imar müdürü yok, mevcutta çalışanlar da tedirgin. Baştan bunları yapmasaydınız şimdi tedirgin olmazdınız. Baştaki gitti diye diğerleri de mi etkilenecek?” diyerek tepki gösterdi.

“Son bir ayda üye rekoru kırdık”

Güzelbahçeli vatandaşın da durumdan hiç memnun olmadığını dile getiren Durankuş, “Bu yaşananların ardından CHP’den ayrılıp partimize katılan çok kişi oldu. Her gün 5 ila 10 kişiyi üye yapıyorum. Şu anda üye sıralamasında 30 ilçede birinci sıradayız. Rekor kırdık, yüzde 130 kotasını geçtik. Son bir ayda 170’e yakın üye yaptık. CHP’den de ayrılıp gelenler de var, o görüşte olup ‘Biz bıktık’ diyenler de var. O yüzden AK Parti’ye geçiyorlar” diye konuştu.