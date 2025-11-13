Yunan Hava Kuvvetleri olarak bilinen Hellenic Air Force, resmi X (eski Twitter) hesabından “Photos of the Day!” başlığıyla üç farklı uçak/helicopter sınıfını içeren fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda;

- Lockheed C‑130 Hercules (nakliye uçağı)

- Alenia C‑27J Spartan (hafif nakliye uçağı)

- AS332 Super Puma (çok amaçlı helikopter) isimli uçaklar yer aldı.

Bu paylaşım ne anlama geliyor?

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin bu paylaşımı birçok kesim tarafından tepki toplarken, farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Kimi sosyal medya kullanıcıları; C-130 ve C-27J gibi nakliye uçakları ile Super Puma helikopterinin bir arada gösterilmesini, Yunan Hava Kuvvetleri’nin lojistik, nakliye ve arama-kurtarma kapasitesine dair güncel durumun bir göstergesi olarak yorumladı. Özellikle Yunanistan’ın mevcut hava aracı filosunun durumu ile ilgili zorluklar geçtiğimiz dönemde gündeme gelmişti; örneğin transport filosunun önce çok düşük sayıya düştüğü haber edilmişti.

Aynı zamanda Yunan Hava Kuvvetleri'nin bu paylaşımını bazı kullanıcılar, iç kamuoyuna ve bölgesel aktörlere yönelik “bu kapasitemiz var” mesajı olduğu şeklinde yorumladı.

Tepki yağdı!

Bu paylaşımın, uçak kazasında 20 askerimizin şehit olmasının ardından gelmesi de büyük tepki topladı.