Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini duyurdu. Açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana bölgede yaşanan saldırılar sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateşkes 10 Ekim’den bu yana 282 kez ihlal edildi

Medya Ofisi’nin açıklamasına göre İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 282 kez saldırı düzenledi. Bu ihlaller sonucunda:

- 260 Filistinli hayatını kaybetti,

- 632 Filistinli yaralandı.

Gazze yetkilileri, saldırıların yoğunluğu ve sürekliliğinin ateşkesin fiilen ortadan kaldırıldığını gösterdiğini ifade ediyor.

“İsrail sorumludur, anlaşmanın ruhu tehdit altında”

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, yayımladığı açıklamada İsrail’i en güçlü ifadelerle kınadı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu tekrarlanan saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor ve doğuracağı tüm sonuçlardan İsrail’i sorumlu tutuyoruz. Bu eylemlerin sürmesi, anlaşmanın ruhuna açık bir tehdittir ve İsrail’in uluslararası topluma ve garantör ülkelere karşı yükümlülüklerinin ihlalidir.”

Gazze yönetimi, ateşkes anlaşmasını koruma sorumluluğunun uluslararası aktörler tarafından yerine getirilmesi gerektiğini savundu.

Trump ve garantör ülkelere çağrı

Medya Ofisi, açıklamasının sonunda uluslararası aktörlere açık bir çağrıda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, garantör ülkeler ve arabulucular, ateşkes ihlallerini durdurmak için devreye girmeye davet edildi.

Açıklamada şu talep yinelendi:

“İsrail’e baskı uygulanmalı ve ihlallerin derhal sona ermesi sağlanmalıdır.”