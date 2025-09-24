Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın olağanüstü kongresi, mahkeme kararı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı arasındaki çelişki nedeniyle derin bir krizle başladı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin durdurulmasını talep eden bir yazı gönderirken, bu kararın ardından YSK, kongrenin devam etmesi yönünde kesin bir karar aldı. Bu durum, partide hukuki ve siyasi bir belirsizliğe yol açtı.

Mahkemeden 'Kayyum kararı geçerli' uyarısı

Mahkemenin İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna gönderdiği yazıda, daha önce il başkanlığına atanan kayyum kararının hala geçerliliğini koruduğu belirtildi. Mahkeme, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir" ifadelerini kullanarak, bugünkü olağanüstü kongrenin bu karara aykırı olduğunu savundu. Mahkemeye göre, bu kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadan veya değiştirilmeden yapılacak herhangi bir kongre geçersiz sayılacak. Kongre başladıktan bir saat sonra mahkemenin bu talebini iletmek üzere salona bir heyet gönderilmesi, krizi daha da belirgin hale getirdi.

YSK duruma el koydu: Kongre devam edecek

Mahkemenin durdurma talebinin ardından gözler, konunun en yetkili organı olan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, toplanan kurulun kararı hakkında açıklama yaptı. Yener, "Kurulumuz saat 13.30'da yaptığı toplantı sonucunda kararlarda belirtildiği üzere başlamış olan kongrenin durdurulması mümkün değildir. Karar sonucunda İstanbul İl Kongresinin devamına karar verilmiştir" dedi. YSK'nın bu kararı, mahkemenin durdurma talebine rağmen kongrenin yasal olarak devam edebileceğini gösterdi.