Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayının hemen başında açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları, memur maaşlarındaki artış oranını kesinleştirecek. Yılın ilk beş ayına ait verilerin belli olmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Sağlık kurumlarında görev yapan binlerce personel, bu gelişmelerin ardından "Hemşire maaşına temmuzda ne kadar zam gelecek?" ve "Zamlı hemşire maaşı hesaplaması nasıl yapılıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası piyasa beklenti anketlerinden çıkan sonuçlara göre memurlar için yüzde 13,5 ile yüzde 14 arasında bir zam senaryosu öne çıkıyor. İşte 5/1 derece ve kademedeki hemşire maaşlarına yansıyacak o artışın hesaplaması ve güncel enflasyon farkları...

HEMŞİRE MAAŞI ZAM ORANI NASIL BELİRLENECEK?

Hemşirelerin 2026 yılı temmuz zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Kamu çalışanlarının yeni dönem maaşları, yılın ilk altı ayında oluşan enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışının bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Şu ana kadar açıklanan beş aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin maaş artış hakkı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı. Nihai ve kesin zam oranı, haziran ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi'nin duyurulmasıyla netlik kazanacak.

İLK BEŞ AYLIK ENFLASYON ORANLARI NE OLDU?

TÜİK'in geride bıraktığımız aylarda açıkladığı verilere göre 2026 yılının ilk beş ayındaki enflasyon oranları belli bir tablo çizdi. Aylık bazda enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 ve mayıs ayında yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında maaşlara yansıyacak toplam zamda, altı aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için daha önceden masada belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı da doğrudan etkili olacak.

TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazırladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminin gerçeğe dönüşmesi halinde altı aylık enflasyon serisi tamamen kapanmış olacak. Uzmanların yaptığı mevcut hesaplamalara göre, temmuz ayında kamu personeli maaşlarına yansıyacak toplam zammın yüzde 13,5 ile yüzde 14 bandında kalması bekleniyor. Elbette kuruşu kuruşuna kesin oran, resmi haziran enflasyonu verisiyle ortaya çıkacak.

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı da dahil edildiğinde şu an mevcut maaşı ortalama 74 bin 770 TL olan 5/1 derece ve kademedeki bir hemşirenin geliri, yüzde 13,5'lik zam senaryosuna göre hissedilir bir artış yaşayacak. Bu tahmini orana göre söz konusu maaşa yaklaşık 10 bin 94 TL zam yansıması ve toplam tutarın 84 bin 864 TL seviyesine çıkması hesaplanıyor. Ortaya çıkan bu rakam kesinleşmiş maaşı değil, sadece yüzde 13,5 artış beklentisine dayanan bir tahmini ifade ediyor. Maaş bordrosuna yansıyacak net tutar; personelin derecesine, kademesine, aile yardımı durumuna ve nöbet gibi diğer ek ödeme unsurlarına göre farklılık gösteriyor.

HAZİRAN ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emeklilerin beklediği haziran 2026 dönemine ait enflasyon rakamlarını 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Bu verinin duyurulmasıyla beraber kamu çalışanlarının temmuz ayında alacağı kesin zam oranı ile zamlı hemşire maaşlarını belirleyecek o kritik rakam resmiyet kazanacak.