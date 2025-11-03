Son Mühür- Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabı üzerinden hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarını bilgilendirdi. Oksijen maskesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan sanatçı, sağlık durumuna ilişkin duygusal bir mesaj yayımladı.

“Üç gündür tedavi altındayım”

Paylaşımında sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Morgül, “Yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Üç gündür tedavi altındayım, dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı. Sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları geçmiş olsun mesajlarıyla desteklerini iletti.

Sevenlerinden destek mesajları yağdı

Morgül’ün sağlık durumuna ilişkin paylaşımı sonrası sosyal medyada büyük bir destek dalgası oluştu. Çok sayıda hayranı ve ünlü isim, sanatçıya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak moral mesajları gönderdi.