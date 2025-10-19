Son Mühür- Elektrik tarifelerinde yapılan değişikliğin ardından kamuoyunda “zam yapılmadı” algısının oluşturulmaya çalışıldığı belirtiliyor. Ancak uygulamaya bakıldığında, düşük tüketimli ailelerin dahi bu sistemden olumsuz etkileneceği ifade ediliyor. Enerji politikalarındaki bu değişikliğin, vatandaşların faturalarına doğrudan yansıyacağı öngörülüyor.

“Aile konutlarını da tehdit ediyor”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, yeni sistemin yalnızca “yüksek tüketimli villa tipi konutları” değil, sıradan ailelerin kullandığı enerji düzeyini de kapsadığını vurguladı.

Korkmaz, “Bu değişiklik, söylenildiği gibi yalnızca elektrikli araçlarını şarj eden yüksek tüketimli haneleri değil, asgari yaşam standardı düzeyinde tüketimi olan aile konutlarını da tehdit edecek. Bu gizli zam, yüksek tüketimi hedef alan bir piyasa mekanizması değil; temel yaşam gereksinimlerini dahi serbest piyasa koşullarına terk eden bir uygulamayı beraberinde getiriyor” dedi.

“Kamu yararıyla bağdaşmıyor”

Korkmaz, enerji piyasasındaki dalgalanmaların bedelinin halka yüklendiğini belirterek, bunun kamu yararına aykırı olduğunu dile getirdi. “Elektriğin ticarileştirilmesi, kamusal bir hizmetin piyasa mantığıyla yürütülmesi anlamına geliyor. Bu da özellikle dar gelirli yurttaşlar için ciddi bir mağduriyet yaratıyor” ifadelerini kullandı.

“2026’da yüzde 100’ü aşan zam kapıda”

Elektrik Mühendisleri Odası olarak düzenlemeye karşı hukuki girişimlerde bulunduklarını açıklayan Korkmaz, mevcut tüketim düzeyinin korunması halinde 2026’da büyük bir artışın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Korkmaz, “Aylık 250 kWh civarında elektrik tüketen veya faturası 600-700 TL civarında olan yurttaşlarımız, aynı kullanım alışkanlıklarıyla devam ettikleri takdirde yıl sonunda 3000 kWh seviyesine ulaşacaktır. Bu da 2026 yılında yüzde 100 ila 120 arasında zam anlamına gelecektir” diye konuştu.

EMO’dan yargı süreci sinyali

Korkmaz, “Elektrik Mühendisleri Odası olarak bu düzenlemenin iptali için gerekli tüm hukuki adımları attık ve sürecin takipçisi olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni tarife uygulamasına ilişkin kamuoyundaki belirsizlik sürerken, enerji uzmanları önümüzdeki dönemde faturalarda ciddi artışlar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.