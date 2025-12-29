Operasyon, Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinin koordinesinde, örgütün yılbaşı öncesi sansasyonel eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Elmalık köyünde tespit edilen adrese düzenlenen şafak baskınında, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye sevk edilen özel harekat timlerinin desteğiyle yürütülen operasyonda, terör hücresi tamamen etkisiz hale getirildi.

Polislerin isimleri... Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama ve yaralıların durumu

Yalova'daki çatışmada şehit olan 3 polisin isimleri belli mi merak ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hainlerin açtığı ateş sonucu 3 kahraman polisimiz şehit düştü" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, yaralanan 8 polis memuru ve 1 çarşı ve mahalle bekçisinin tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Yalova Valiliği de yaptığı açıklamada, operasyon bölgesinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığını ve vatandaşların zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını vurguladı. Şehit polislerin kimlik bilgileri ise henüz resmi makamlarca açıklanmadı; ailelere haber verilme sürecinin tamamlanmasının ardından valilik tarafından duyuru yapılması bekleniyor.

Siyasilerden başsağlığı mesajları

Olayın duyulmasının ardından devlet erkanı ve siyasi parti liderleri peş peşe taziye mesajları yayımladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajda şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla terörü lanetleyerek emniyet teşkilatına ve şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Operasyonun arka planı: Yılbaşı alarmı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde yürüttüğü "Bozdoğan" serisi operasyonların bir parçası olarak gerçekleştirildi. Terör örgütü DEAŞ'ın özellikle yılbaşı kutlamalarını ve kalabalık meydanları hedef alabileceği istihbaratı üzerine güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yalova'daki hücre evinde ele geçirilen mühimmat ve dijital materyallerin incelenmesiyle örgütün eylem planlarına dair yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.