Son Mühür- Ekol TV’nin haberine göre Icardi ve sevgilisi Suarez, velayet davası süreci kapsamında adliyeye gelerek adli psikologla görüştü. Adliye koridorlarında objektiflere yansıyan çiftin ciddi tavırları dikkat çekti.

Dava Wanda Nara ile ilgili

Icardi’nin adliyedeki varlığının nedeni, eski eşi Wanda Nara ile devam eden velayet davası. Ünlü futbolcu, kızları Francesca ve Isabella’nın velayetini almak için daha önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu.

“Sağlıklı bir yaşam mümkün değil”

Arjantinli yıldız, mahkemeye sunduğu dilekçede, kızlarının anneleriyle sağlıklı bir yaşam sürdüremeyeceğini öne sürerek Wanda Nara’nın çocuklarına bakmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Gözler mahkemenin kararında

Mauro Icardi’nin velayet talebiyle açtığı davada süreç devam ederken, ünlü futbolcunun ve sevgilisi Suarez’in adliyede verdiği görüntüler dikkatleri üzerine çekti. Mahkemenin önümüzdeki dönemde nasıl bir karar vereceği merak konusu.