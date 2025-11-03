Son Mühür- Konser öncesinde basın mensuplarıyla konuşan Emel Sayın, Murat Boz’a övgüler yağdırdı. Sayın, “Murat ile aynı mekanda sahne almak bana büyük heyecan veriyor. Çünkü onu çok seviyorum” dedi. Ünlü şarkıcı Murat Boz ise bu sözler karşısında mütevazı bir şekilde, “Utandırıyorsunuz beni. Benim için büyük gurur, büyük onur. Elim ayağım titriyor” ifadelerini kullandı.

“Emel çok eski dostum”

Konser izleyicileri arasında yer alan Şener Şen, sahne öncesinde kısa bir sohbet gerçekleştirerek Emel Sayın’la olan dostluğuna değindi. Usta sanatçı, “Emel çok eski dostum. Onu çok seyrettim ama uzun süredir burada izlememiştim. ‘Zengin Mutfağı’ ekibiyle geldik” dedi.

Sağlık sorularına esprili yanıt

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, sağlık durumu hakkında yöneltilen sorulara esprili bir dille cevap veren Şen, “Çok şükür, yaşa göre idare ediyoruz” diye konuştu. Yeni projelere de açık kapı bırakan sanatçı, “İyi bir proje olursa her zaman yaparım. Aklımızda bir şeyler var ama henüz netleşmedi” ifadelerini kullandı.

“Daha önce de iki kez ölmüştüm”

Sosyal medyada zaman zaman çıkan “öldü” haberlerine gönderme yapan Şener Şen, yine esprili tavrını sürdürdü. “Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm” diyerek kahkahalar attı.

Emel Sayın’dan dostuna övgü

Emel Sayın, yakın dostunun geceye katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kolay kolay bir yere gitmez Şener. Onun gelmesi beni çok mutlu etti. Bu akşam çok hoş bir gece olacak” dedi.