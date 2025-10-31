Denizli’nin Buldan ilçesinde yüksek rakımlı bahçelerde elma hasadı başladı. Bu yıl uygun hava koşulları sayesinde verim ve kalite arttı, üreticinin yüzü güldü.

Buldan’da elma bahçelerinde hasat zamanı

Denizli’nin Buldan ilçesinde Şubat–Mart döneminde budama ile başlayan üretim sürecinin ardından sulama ve ilaçlaması tamamlanan elma bahçelerinde hasat dönemi açıldı. Özellikle Süleymanlı, Kovanoluk, Yayla, Kaşıkçı ve Alandız mahallelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren üreticiler, aileleri ve işçileriyle birlikte elma topluyor.

Toplanan elmalar kasalara doldurularak soğuk hava depolarına taşınıyor. Üreticiler, 1100 rakımlı bölgenin toprak yapısı ve ikliminin elmaları aroması, tadı ve dayanıklılığı ile öne çıkardığını belirtti.

2 bin 103 dekar alanda üretim

Buldan’da toplam 2 bin 103 dekar alanda yaklaşık bin 514 ton elma üretimi gerçekleştirildi. Dekar başına ortalama 720 kilogram verim alınan bölgede en çok Starking, Golden ve yerel elma çeşitleri üretildi.

“Bu yıl iklim elma üretimi açısından çok güzel geçti”

Buldan Yayla Mahallesi’nde elma üreticiliği yapan Mehmet Çetinkaya, sezonu değerlendirerek şunları söyledi: “Bu yıl iklim elma üretimi açısından çok güzel geçti. Yirmi bir dönüm arazimizde Süperchleff, Arap Kızı, Fuji, Golden ve Grand Simit çeşitlerinde üretim yapıyoruz. Topladığımız elmaları depoluyoruz, hem alıcılara hem pazarlara veriyoruz. Allah bereketini versin.”