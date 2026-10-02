Son Mühür - Akaryakıt piyasasında Ekim 2026 itibarıyla vergi sisteminde yeni bir döneme girildi. Uzun süredir uygulanan Eşel Mobil Sistemi’nin 1 Ekim itibarıyla resmen sona ermesi, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla LPG’de kilogram başına 9,2190 TL olan ÖTV tutarı 11,3830 TL’ye yükseltildi. Bu vergi artışı ilk günde litre fiyatlarına yaklaşık 1,48 TL zam olarak yansıdı.

LPG'nin litresi 40 lirayı devirdi

Vergi kaynaklı artışın hemen ardından sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, rafineri çıkış fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle 2 Ekim Cuma günü itibarıyla otogaza litre başına 4,63 TL ile 4,65 TL arasında yeni bir zam daha uygulandı. Böylece LPG otogaz fiyatları sadece iki gün içerisinde 6 TL’nin üzerinde artış kaydederek İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 40 TL sınırını aştı.

Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları

Gelen son zamların ardından 2 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla üç büyükşehirdeki pompalara yansıyan güncel fiyatlar şöyle oluştu:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,50 TL

Motorin: 97,10 TL

LPG: 41.20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 84.40 TL

Motorin: 96,90 TL

LPG: 40.60 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları:

Benzin: 85,50 TL

Motorin: 98.20 TL

LPG: 41.29 TL

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 85.80 TL

Motorin: 98,50 TL

LPG: 41.30 TL