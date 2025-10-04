Manisa'da 19 yaşındaki M.A.İ.A., 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu üzerine döktü. Korkunç anlar kısa sürede binlerce kişiye ulaşarak sosyal medyada büyük tepki çekti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A.'nın gözaltında kendine bıçakla zarar verdiği bildirildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan ve 18 suç kaydı bulunan ağabey M.A.İ.A. ile 26 suç kaydı olduğu belirlenen babası G.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şiddet mağduru S.A. için devlet korumasına alınması amacıyla başlatılan işlemler sürüyor.

Manisa Valiliğinden konuyla ilgili şu açıklama geldi:

"3 Ekim 2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M.A.İ.A (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır"