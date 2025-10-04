Son Mühür/Merve Turan - İçişleri Bakanlığı, Ankara’da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 65 yaşındaki servis şoförü Binali Aslan’ın, Mersin’in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulunduğunu açıklamıştı. Aslan’ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Suriye’ye kaçtığı belirlenen 14 kişilik ailenin IŞİD bağlantısı bulunduğu bildirildi.

Bakanlıktan vatandaşlık açıklaması

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayla ilgili kamuoyunda yer alan “ailenin sonradan Türk vatandaşı olduğu” iddialarını yalanladı. Açıklamada, “Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer aldığı gibi, olaya karışan aile fertlerinin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu kişiler doğuştan Türk vatandaşıdır” ifadelerine yer verildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve faillerin yakalanması için uluslararası koordinasyon çerçevesinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, halkın olayla ilgili dezenformasyonlara itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu.