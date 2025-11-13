Türkiye acı bir olayla sarsılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi kargo uçağı, Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzereyken Gürcistan sınırında düşmüştü. Kargo uçağının düşmesi sonucunda 20 askerimiz şehit olmuştu. Gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerin naaşına ulaşıldı.
Şehitlerin naaşları Ankara'ya getirildi!
Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerine ait (TSK) A-400M uçağı ile Gürcistan'dan Ankara'ya getirildi. 20 şehidin naaşlarını taşıyan TSK'ya ait uçak Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na indi.
Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor!
20 şehidin naaşlarının Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA