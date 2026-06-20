İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Seferihisar rüşvet operasyonu çerçevesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde tutuklama kararları gelirken, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklanmıştı.

Operasyonun ve tutuklamaların ardından sessizliğini bozan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den kamuoyu açıklaması geldi.

"En iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Kamuoyuna Duyuru

17 Haziran 2026 tarihinde başlatılan ve kamuoyunun gündeminde olan adli süreç neticesinde, Seferihisar'ımıza hizmet eden Belediye Başkan Yardımcımız Gökhan Pehlivan hakkında nöbetçi mahkemece tutuklama kararı verilmiştir.

Öncelikle altını çizmek isterim ki tutuklama nihai bir ceza veya hüküm değil, soruşturma sürecinin bir aşaması olarak uygulanan bir tedbirdir. Evrensel hukukun en temel dayanağı olan masumiyet karinesi, adaletin tecelli edeceği son ana kadar herkes için en dokunulmaz haktır. Adil yargılama sonucunda gerçeklerin tüm şeffaflığıyla ortaya çıkacağına ve bu sürecin doğru bağlamına oturacağına olan inancımızı güçlü bir şekilde koruyoruz.

Bu hassas süreçte, dün gece geç saatlere kadar adliye önünde bekleyerek bizleri yalnız bırakmayan; hukukun üstünlüğüne olan inancını sükûnetle koruyarak büyük bir dayanışma sergileyen tüm değerli hemşerilerime ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Seferihisar Belediyesi olarak, ilçemiz için aynı kararlılık, azim ve inançla çalışmaya, üretmeye ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmaya

devam edeceğiz.

Adalete olan güvenimiz ve inancımızla hukuki sürecin yakından takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." ifadelerini kullandı.