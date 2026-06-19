Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de devam eden devir teslim kargaşası ikinci gününde de hız kesmeden devam ediyor. Son olarak gün ortasında Gümrükçü’ye ve Güç’e yakın isimlerin yaşadığı gerginliğin ardından, il binasında tedirgin bekleyiş devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, Çarşamba günü Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleşen MYK toplantısında görevinden alınmasının ardından ilçe başkanları ve partililer il binasından çıkmayarak, söz konusu görevden almaları ve atamaları protesto edeceklerini açıklamışlardı.

İlçe binasında Gümrükçü nöbeti devam ediyor

Görevden alınma sürecinden bu yana il binasında bulunan ilçe başkanları ve partililer nöbetlerinin hafta sonu da devam edeceklerini belirterek, Cumartesi-Pazar’da il binasında bulunarak Güç’ün yerine atanan yeni başkan Gümrükçü’nün il binasına girişini engelleyeceklerini aktardılar.

Çağatay Güç: MYK kararının bir hükmümün olmadığını düşünüyoruz

CHP MYK’sının aldığı kararla görevden alınan CHP’li Çağatay Güç ise sabah saatlerinde konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sabah gelecek, akşam gelecek şeklinde söylemler oluyor. Ancak biz bu süreci adli mercilere taşıdık. Sonuçta tüzük gereği mevcut MYK'nın bir hükmü olmadığını düşünüyoruz.

Hükmü olmayan bir MYK'nın, delege oylarıyla seçilmiş bir il başkanını görevden alamayacağını savunuyoruz. Hukuki süreci başlattık. Sonuçlar ortaya çıkana kadar beklenmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Kendisi her fırsatta deneyimli bir siyasetçi olduğunu söylüyor. Biz de kendisini tanıyoruz. Bu nedenle hukuki sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz”