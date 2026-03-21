Ordu’nun Ünye ilçesinde kıyıya vuran ve patlayıcı madde taşıdığı tespit edilen insansız deniz aracı (İDA), Sualtı Savunma (SAS) komandoları tarafından kontrollü bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Olay, Yüceler Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde meraklı bakışlar arasında başladı. Kıyıda yabancı bir cisim gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde, gizemli cismin askeri amaçlı kullanılan bir insansız deniz aracı olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri hemen sahil şeridini boşaltarak geniş bir koruma çemberi oluşturdu.

Patlamanın sesi kilometrelerce uzaktan duyuldu

Kısa sürede bölgeye intikal eden SAS timleri, aracın içerisinde yüklü miktarda mühimmat bulunma ihtimaline karşı titiz bir çalışma yürüttü. Kıyıdan yaklaşık 1,5 mil açık denize çekilen araç, burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla patlatıldı. İmha anında oluşan devasa su sütunu gökyüzüne doğru yükselirken, patlamanın şiddetli sesi kilometrelerce uzaktan duyuldu. Yapılan detaylı teknik incelemeler sonucunda, imha edilen aracın 10 metre uzunluğunda, 900 kilometre menzile sahip ve 300 kilogram yük taşıma kapasitesi bulunan "AEGIR-W" modeli olduğu belirlendi.

İlk etapta füze saldırısı sanıldı

Patlamanın yaşandığı bölgede yaşayan mahalle sakinleri ise büyük bir panik yaşadı. O anları anlatan vatandaş, sarsıntıyla birlikte evlerin camlarının titrediğini ve ilk etapta bir füze saldırısı olduğunu sandıklarını ifade etti. Çocukların ve ailelerin kısa süreli bir korku yaşadığını belirten mahalleliler, durumun kontrol altına alındığını öğrendiklerinde derin bir nefes aldıklarını dile getirdi.