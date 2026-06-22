Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçmiş yıllarda Parti Meclisi üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuş olan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Didem Gültekin, görevden alınan il başkanı Çağatay Güç’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Didem Gültekin: Gerçekten tam ibretlik

Çağatay Güç’ün, dün il başkanlığındaki arbedenin ardından, yaptığı açıklamaları eleştiren CHP’li Gültekin, “Sen kimsin de yüzde 1’i geçemezler diyorsun? Bu örgütte ne emeğin var da yıllarını bu partinin başarısı için mücadeleye vermiş insanları küçümsüyorsun. Bir zamanlar ‘Ben il başkanı olmak için yaratılmışım’ diyenlerin bugün Cumhuriyet Halk Partisi’ne yüzde 1 biçmesi.

Gerçekten tam ibretlik. Kendisini makamlar için yaratılmış görenler, partiyi de kendi kariyerlerinin bir basamağı sanırlar. Oysa CHP, kimsenin kişisel egosunu tatmin edeceği bir alan değildir. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran bir partidir ve kendisini değil örgütünü, makamını değil mücadelesini büyütenlerin partisidir” şeklinde konuştu.

“CHP’yi küçümseyenlere değil, ona inananlar ve emek verenlere ihtiyacımız var”

Son olarak, CHP’nin kimsenin kariyer planı olmayacağını aktaran ve partiye emek veren insanlara ihtiyaçları olduğunun altını çizen Gültekin, yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “CHP’yi küçümseyenlere değil, ona inananlar ve emek verenlere ihtiyacımız var. Bu anlayışın kendisini hala CHP’nin bir parçası olarak görüp görmediğini de sorgulamak gerekir.

Çünkü bir partinin eski yöneticisi, örgüte moral vermek ve partiyi büyütmek yerine sürekli başarısızlık senaryoları çiziyorsa, insanın aklına şu soru geliyor: Amaç CHP’yi güçlendirmek mi, yoksa CHP dışında yeni bir siyasi arayışın zeminini hazırlamak mı? CHP’ye inananlar mücadele eder, CHP’ye güvenmeyenler ise umutsuzluk yayar. Bizim tercihimiz örgütümüzü büyütmek ve iktidar yürüyüşünü güçlendirmektir. Kendisini bir makam için yaratılmış görenlerin CHP’ye bakışı da doğal olarak örgüt, mücadele ve dayanışma üzerinden değil;

koltuk ve unvan üzerinden oluyor. Görevi devralmaya gelen partililere ‘Ne olmaya geldiniz, vekil mi olacaksınız, meclis üyesi mi?’ diye soran anlayış ile ‘İl başkanı olmak için yaratılmışım’ anlayışı aynı yerden besleniyor: Kibirden. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kariyer planı değildir. CHP, kendisini makamlar için yaratılmış görenlerin değil; ömrünü mücadeleye adamış, hiçbir beklenti olmadan emek verenlerin partisidir”