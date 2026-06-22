Son Mühür/ Emine Kulak- Dün gece destekçileriyle birlikte barikatları aşarak CHP İzmir İl Başkanlığı binasına giren ve makam odasında kontrolü sağlayan yeni İl Başkanı Utku Gümrükçü, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden il binasına geldi. Gece yarısı yaşanan arbedenin ve tahribatın gölgesinde Gümrükçü, bugün saat 11.00’de basın mensuplarına kritik açıklamalarda bulunacak.

Gece yarısı krizinin ardından mesai erken başladı

Görevden alınan Çağatay Güç destekçilerinin kapılara kurduğu masalı barikatları yıkarak içeri giren Utku Gümrükçü ve ekibi, il binasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Gece yaşanan arbedede genel başkanların fotoğraflarının karalanması ve panoların indirilmesi gibi idari tahribatların tespit edilmesinin ardından, yeni başkan Gümrükçü sabahın erken saatlerinde tekrar il binasına giriş yaptı.

Gözler saat 11.00'deki basın açıklamasında

Parti içi hiziplerin adeta bir güç savaşına dönüştürdüğü devir teslim sürecinin ardından Utku Gümrükçü, saat 11:00'de kameraların karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Çağatay Güç ve ekibinin de CHP Konak İlçe Başkanlığı'nda olduğu öğrenildi.