Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, "371 hakemin bahis hesabı bulunuyor, 152’si aktif olarak bahis oynuyor" açıklamasının ardından başlatılan soruşturmanın detayları netleşti. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan rapor, hakemlerin bahis hesaplarındaki finansal hareketliliği ortaya koydu.

MASAK 152 hakemin finansal hareketlerini inceledi

Sabah gazetesinin aktardığı rapora göre MASAK, bahis sitelerine üyeliği olan 152 hakemin hesaplarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, 147 hakemin 2021-2025 yılları arasında toplam 18 bin 278 işlem gerçekleştirdiği ve bu işlemlerde yaklaşık 21 milyon 778 bin TL’lik para giriş-çıkışı bulunduğu tespit edildi.

2024 en yoğun yıl oldu

Hakemlerin bahis işlemlerinde en yoğun yıl 2024 olarak belirlendi. Bu yılda yaklaşık 5 milyon 869 bin TL’lik işlem gerçekleşti. 2025 yılı itibarıyla ise 2 bin 478 işlemde 4 milyon 293 bin TL’lik finansal hareket kaydedildi.

En yüksek işlem hacmi Erkan Arslan’da

Raporda öne çıkan isimler arasında Erkan Arslan, 6 bin 380 işlemle 10 milyon 548 bin TL’lik işlem hacmiyle listenin başında yer aldı. Arslan’ı, 284 işlemle 1 milyon 738 bin TL ile Yasin Şen ve 1.112 işlemle 1 milyon 688 bin TL ile Yakup Yapıcı takip etti.

Öte yandan, kimlik bilgilerinin izinsiz kullanıldığını belirten Zorbay Küçük adına sadece iki işlemde toplam 5 bin TL’lik hareket tespit edildi.

Bazı hakemler yasa dışı bahis sitelerinde faaliyet gösterdi

Soruşturma kapsamında üç hakemin yasa dışı bahis sitelerinde de işlem yaptığı ortaya çıktı. Yakup Yapıcı, bir yıldır “Grand…” isimli yasa dışı sitede bahis oynadı. Nevzat Okat’ın telefonunda “betp…” ve “1xb…” sitelerine ait kullanıcı notları bulundu. Ahmet Kıvanç Kader’in telefonunda ise dört farklı yasa dışı bahis sitesine üyelik tespit edildi.

Tutuklama ve adli kontrol kararları

Soruşturma çerçevesinde Nevzat Okat, Erkan Arslan, Yakup Yapıcı ve Ahmet Kıvanç Kader tutuklanırken, klasman yardımcı hakem Yasin Şen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.