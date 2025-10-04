Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir okulda öğrenciler, koridorda yavru yılan görerek kısa süreli paniğe kapıldı. Sabah saatlerinde derse gitmek için koridorda ilerleyen öğrenciler, yerde hareket eden yılanı fark etti.

Durumu hemen öğretmenlerine bildiren öğrencilerden kimi yılanı eline almak istedi. Öğretmenlerin ikazıyla yılandan uzaklaşan bazı öğrenciler ise korktu.

Okul yönetimi olaya hızlı müdahale ederek öğrencileri güvenli şekilde sınıflara yönlendirdi. Ardından çağrılan yetkililer, yavru yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.

Okul yönetimi, benzer olayların tekrar yaşanmaması için öğrencileri bilgilendirdi ve koridorlarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca okul çevresinde yılan ve diğer sürüngenlerin görülme olasılığı dikkate alınarak gerekli önlemleri aldı.

Olay yerine gelen yetkililer, yavru yılanı güvenli şekilde doğaya bıraktı. Yetkililer, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve yılanlara zarar vermemek için profesyonel ekiplerin müdahalesinin önemini vurguladı.