CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oturmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından ilk defa canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'nin canlı yayın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bazı belediye başkanlarını aday göstermeyin dedim!"

Özgür Özel'e yönelik konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Partiyi devrederken bazı belediye başkanlarını aday göstermeyin dedim ama gösterdiler şimdi onlar içerde." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklaması!

İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkındaki bir detaya da değinen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı eğer gerçekten yanlış bir şey yapmamışsa, çıkara dönük bir şey yapmamışsa onun benim başımın üzerinde yeri vardır. Çıkarına dönük bir şey yapmışsa, onun bu partide yeri yoktur. Bizden avukat isterlerse, uzmanlar isterlerse hemen göndeririz. Hiç endişem yok. Dediğim gibi Yılmaz Büyükerşen de yargılandı. İsteyebilirler. İzmir Büyükşehir Belediyesi uzman istedi, biz de emekli bir Sayıştay denetçisini oraya gönderdik. Sonunda da beraat etti. Yanlış yaptırmadı." ifadelerini kullandı.

Seferihisar operasyonu hakkında ne dedi?

Geçtiğimiz günlerde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben yargının bağımsız olduğuna inanmıyorum. Can Atalay'ın, Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın tutuklu olması yargı bağımsızlığından mı? Onlar siyasi dava ancak CHP davası siyasi bir dava değil. İkisinin arasında çok büyük farklar var. Savcının iddianamesine bakmak lazım. Neler var? İtirafçılar var. Adam diyor ki "verdim" ve itirafçılar kim? İş yaptıkları adamlar. Ne kadar verdin diyor açıklıyor. Olay çıkıyor, itiraf ediyor, banka havalesi geliyor. Seferihisar Belediyesi'ndeki olayda tüm para transferleri tespit edilmiş. Ne diyeceğiz buna? Siyasi mi diyeceğiz? Belediye başkanı siyasi bir söylemden ötürü tutuklansa kıyameti koparırız elbette." dedi.