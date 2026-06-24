Evlerde en sık kullanılan alanlardan biri olan mutfaklar, doğru hijyen kuralları uygulanmadığında görünmeyen sağlık risklerinin merkezine dönüşebiliyor. Gıda güvenliği uzmanlarının değerlendirmelerine göre günlük yaşamda sıradan kabul edilen bazı alışkanlıklar, bakteri ve parazitlerin çoğalmasını kolaylaştırarak gıda kaynaklı hastalıkların önünü açıyor. Özellikle donmuş ürünlerin yanlış çözdürülmesi, yemeklerin uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi ve çiğ ürünlerle hazır gıdaların temas etmesi, en yaygın riskler arasında yer alıyor.

Oda Sıcaklığında Buz Çözdürmek Neden Riskli

Gıda güvenliği uzmanlarının en sık karşılaştığı hatalardan biri, donmuş et ve tavuk ürünlerinin mutfak tezgâhında çözdürülmesi. Bu yöntem pratik görünse de bakterilerin hızla çoğalmasına uygun bir ortam oluşturuyor.

Mikrobiyolojide 4,5 ile 60 derece arasındaki sıcaklık aralığı "tehlike bölgesi" olarak tanımlanıyor. Donmuş bir ürünün dış yüzeyi kısa sürede bu sıcaklıklara ulaşabiliyor. Bu durum, Salmonella ve benzeri patojenlerin hızla çoğalmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, çözündürme işleminin mutlaka buzdolabında veya kontrollü soğuk ortamda yapılması gerektiğini belirtiyor.

Tezgâhta Bekleyen Yemekler Göründüğünden Daha Tehlikeli

Akşamdan kalan pizza dilimi ya da ocakta unutulan yemekler çoğu zaman yeniden ısıtılarak tüketiliyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.

Özellikle et, süt ürünü ve sos içeren yiyecekler bakteriler için uygun bir üreme ortamı oluşturuyor. Oda sıcaklığında iki saatten fazla bekleyen yiyeceklerde bazı bakterilerin ürettiği toksinler oluşabiliyor. Bu toksinler yüksek sıcaklıklarda yapılan yeniden ısıtma işlemi sonrasında bile tamamen ortadan kalkmayabiliyor. Bu nedenle yemeklerin kısa sürede soğutularak buzdolabına kaldırılması öneriliyor.

Çiğ Tavuk Yıkamak Bakterileri Yayabiliyor

Toplumda yaygın olarak uygulanan bir diğer alışkanlık ise çiğ tavuğun pişirilmeden önce yıkanması. Uzmanlara göre bu işlem hijyen sağlamıyor, aksine mutfaktaki bulaşma riskini artırıyor.

Lavaboya çarpan su damlacıkları gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar hâlinde çevredeki yüzeylere yayılabiliyor. Böylece Campylobacter ve Salmonella gibi zararlı bakteriler mutfak tezgâhlarına, kesme tahtalarına ve diğer ekipmanlara taşınabiliyor. Gıda güvenliği uzmanları, tavuğun yıkanmadan doğrudan uygun iç sıcaklığa ulaşacak şekilde pişirilmesini tavsiye ediyor.

Çapraz Bulaşma Evlerdeki En Büyük Tehditlerden Biri

Mutfakta kullanılan ekipmanların yanlış sıralamayla kullanılması da önemli riskler arasında bulunuyor. Özellikle aynı kesme tahtasının hem çiğ et hem de salata malzemeleri için kullanılması, bakterilerin hazır tüketilecek gıdalara taşınmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar güvenli kullanım sıralamasını şu şekilde öneriyor:

Çiğ tüketilecek sebzeleri hazırlayın

Pişirilecek sebzeleri doğrayın

Çiğ et ve tavuk işlemlerini en sona bırakın

Her aşamadan sonra ekipmanları temizleyin

Farklı ürün grupları için ayrı kesme tahtaları kullanın

Bu yöntemler çapraz bulaşma riskini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Kedilerin Tezgâha Çıkması ve Lavabo Hijyeni Göz Ardı Edilmemeli

Evcil hayvanların mutfak tezgâhlarında dolaşması sevimli görünse de hijyen açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, özellikle dışarı çıkan ya da kum kabı kullanan kedilerin patilerinde taşınan mikroorganizmaların yemek hazırlanan yüzeylere bulaşabileceğini belirtiyor.

Benzer şekilde mutfak lavaboları da dikkat edilmesi gereken alanların başında geliyor. Kirli bulaşıkların bulunduğu lavabolarda makarna veya sebze süzmek, çapraz bulaşma riskini artırabiliyor. Bu nedenle süzgeçlerin temiz yüzeylerde kullanılması ve lavabonun düzenli olarak dezenfekte edilmesi öneriliyor.

Hangi Alışkanlıklar Sanıldığı Kadar Tehlikeli Değil

Her mutfak alışkanlığı aynı düzeyde risk taşımıyor. Uzmanlar, uygun koşullarda saklanan tereyağının kısa süreli olarak oda sıcaklığında bekletilmesinin büyük bir risk oluşturmadığını ifade ediyor.

Ayrıca temiz ellerle tuz kabına dokunmanın da düşük riskli davranışlar arasında yer aldığı belirtiliyor. Ancak çiğ etle temas sonrası hijyen kurallarına uyulmaması durumunda bu alanlarda da kontaminasyon meydana gelebiliyor.