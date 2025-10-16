Son Mühür / Yiğit Uzun- Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) uzun süredir merakla beklenen maaş promosyon ihalesine ilişkin teknik şartnamesine Son Mühür ulaştı. Belgeler, bankaların uymakla yükümlü olduğu detayları, promosyonun ödeme takvimini ve personele sağlanacak avantajları ortaya koyuyor.

Promosyon süreci ve ödeme takvimi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamındaki personele yapılacak maaş promosyon ödemeleri, şartnameye göre en geç 30 gün içinde nakit olarak gerçekleştirilecek.

Protokol süresi boyunca bankalar, personele yapılacak ödemelerde herhangi bir kesinti veya gecikme olmaksızınyükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olacak.

Promosyon dönemi 36 ay (3 yıl) olarak belirlendi. İhale sonucunda belirlenen tutar, tek seferde tüm personele ödenecek.

Bankalardan ücretsiz hizmet zorunluluğu

Şartnamenin 10.15 ila 10.20’nci maddeleri arasında, personel lehine önemli bankacılık düzenlemeleri yer aldı.

Buna göre bankalar, personele sunacakları hizmetlerde aşağıdaki ücretleri kesinlikle alamayacak:

Kart ücreti, yıllık kullanım ücreti, ATM bakım-onarım ücreti, hesap işletim ücreti, hesap ekstresi ücreti.

EFT, FAST, havale gibi internet veya mobil bankacılık işlemleri.

Fatura, doğalgaz, elektrik, su ve benzeri otomatik ödeme işlemleri.

Ayrıca tüm personel, bankaların ATM ve şube hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanacak.

Bankalar, EGM personelinin bulunduğu her ilde ve ilçede en az bir ATM cihazı bulundurmakla yükümlü olacak.

Bu şartın sağlanamadığı bölgelerde bankalar, personele ücretsiz erişim sağlayacak alternatif ATM veya banka hizmeti sunmak zorunda olacak.

İhale yöntemi ve protokol süreci

İhale, “kapalı zarf ve açık artırma usulü” ile yapılacak.

Bankalar tekliflerini 36 aylık toplam bedel üzerinden verecek; en yüksek teklif sahibi banka, Emniyet Genel Müdürlüğü ile protokol imzalamaya hak kazanacak.

Tekliflerin eşit olması durumunda, en avantajlı ikinci teklif değerlendirmeye alınacak.

Protokol imzalandıktan sonra promosyon ödemeleri 30 gün içerisinde personel hesaplarına aktarılacak.

Kesintisiz promosyon güvencesi

Şartnamede, görev yeri değişen, tayin olan, ücretsiz izne ayrılan veya emekli olan personelin haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler de yer aldı.

Bu personele, çalıştığı süreyle orantılı şekilde promosyon ödemesi yapılacak.

Maaş aktarımında gecikme yaşanması halinde, banka gecikmeden doğan farkı karşılamakla yükümlü olacak.

Ayrıca bankalar, görevden ayrılan personelin promosyon tutarlarını kesintisiz ve geri almaksızın ödeyecek.

Diğer hükümler

Protokol süresi boyunca EGM’nin personel sayısında artış veya azalma olması halinde, banka buna ilişkin yükümlülükleri aynen sürdürecek.

İdare, bankanın sözleşme gereklerini yerine getirmemesi durumunda protokolü tek taraflı olarak feshedebilecek.

Şartnameye göre tüm işlemler şeffaf biçimde kayıt altına alınacak ve promosyon süreci boyunca bankalar “kesintisiz hizmet” ilkesine uygun hareket edecek.

İhale 21 Ekim'de yapılacak

21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek olan ihaleye, EGM’nin onayıyla birlikte Emniyet Teşkilatı Sendikası da katılım sağlayabilecek.



