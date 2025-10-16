Beyaz Saray, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden esir cenazelerinin Gazze Şeridi’nden çıkarılması sürecinin teknik zorluklar içerdiğini açıkladı. Sözcü Karoline Leavitt, sürecin özel ekipman ve zaman gerektirdiğini söyledi.

Leavitt: “Anlaşma şartı yerine getirilmelidir”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail’in Hamas’a esir cenazelerinin teslimi konusundaki anlaşma şartını ihlal etmekle suçlanmasının ardından açıklama yaptı. Leavitt, “Gazze Şeridi’ndeki esir cenazelerinin çıkarılması işlemine biraz zamana ve özel ekipmana ihtiyaç var. Yönetim, anlaşmanın bu bölümünü sonuna kadar takip edecek” ifadelerini kullandı. ABD yönetiminin, Hamas’a kalan 19 esir cenazesini teslim etme için ne kadar süre tanıdığına dair spesifik bir bilgi verilmedi.

Hamas: “Teslim edilen cenazeleri çıkardık, gerisi zor”

Hamas tarafından yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasına bağlı kaldıkları ve ellerindeki canlı esirler ile ulaşabildikleri cenazeleri teslim ettikleri belirtildi. Açıklamada, “Geriye kalan cenazeleri bulmak ve çıkarmak için özel ekipman gereklidir. Bu konuda büyük çaba sarf ediyoruz” denildi.

Teslimatlar ve tartışmalar: Kim kime ait cenaze?

Hamas, anlaşma çerçevesinde şimdiye dek 28 esir cenazesinden 10’unu Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim ettiğini açıkladı. Ancak İsrail yönetimi, bu teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını iddia etti. Bu iddia, teslim sürecinin şeffaflığı ve ceset kimliklendirme prosedürlerine dair uluslararası gözlemciler arasında tartışma yarattı.

Uluslararası baskı ve diplomatik beklentiler

Gazze’de tırmanan insani kriz ve esir cenazelerinin teslim süreci, hem Orta Doğu diplomasisinde hem de uluslararası hukuk ve insani hak odaklarında yoğun bir şekilde izleniyor. ABD, taraflara anlaşmada kararlaştırılan şartların eksiksiz uygulanması çağrısında bulunurken, sürecin teknik açıdan zorluklarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.