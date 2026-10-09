MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda ana kadroda yarışan ve 2023 All Star kadrosunda da boy gösteren Burcu Önal, yıllar sonra programa konuk jüri olarak geri döndü. Şeflerle yaşadığı duygusal diyaloglarla geceye damga vuran Önal, Uzak Doğu mutfağındaki ustalığıyla akıllara kazınan bir isim. Asya kültürüyle harmanladığı yemekleriyle geçmişte jüriden tam not alan başarılı şefin kendi restoranını açtığını duyan izleyiciler, onun özel hayatını ve kariyerini mercek altına aldı. Peki, MasterChef Burcu kaç yaşında, aslen nereli ve şimdi ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF BURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

1986 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Burcu Önal, aslen Diyarbakırlı. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşına giren başarılı şef, mutfak kariyerine ilham veren çok farklı bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi. Hayatının yaklaşık 15 yılını Asya'da geçiren Önal, küçük yaşlarda önce Filipinli, ardından da Çinli ailelerin yanında büyüdü. Bu sayede farklı Uzak Doğu kültürlerinin mutfak sırlarını, baharat kullanımlarını ve yaşam tarzlarını çok yakından öğrenme fırsatı yakaladı.

MASTERCHEF BURCU ÖNAL'IN MESLEĞİ NE?

Mutfak sanatlarına ve Asya kültürüne olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştüren Burcu Önal, yemek geliştiricisi ve eğitmen olarak çalışıyor. Geçmişte yurt dışındaki yolcu gemilerinde garsonluk yapan Önal, sonrasında kariyer rotasını mutfağa çevirerek Japon mutfağı üzerine kapsamlı eğitimler aldı. Özellikle Uzak Doğu yemekleri ve Asya usulü mantı çeşitlerindeki ustalığıyla tanınıyor. 2021'de altıncı olduğu MasterChef macerasının ardından kariyer basamaklarını hızla tırmanan yetenekli isim, şu anda kendi restoranında baş aşçı olarak görev alıyor.

BURCU ÖNAL'IN RESTORANI NEREDE?

Ekrana gelen son bölümün ardından izleyiciler, başarılı yarışmacının MasterChef sonrası açtığı mekanı da merak ediyor. Burcu Önal, İstanbul'da Türk ve Uzak Doğu lezzetlerini tek bir menüde buluşturduğu özel bir konsept yarattı. Önal'ın "Sini Ethnic Omakase" adını verdiği restoranı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı semtinde misafirlerini ağırlıyor.

MASTERCHEF BURCU 2026'DA YARIŞIYOR MU?

Burcu Önal, MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonu ana kadro yarışmacıları arasında yer almıyor. Formata bu kez sadece konuk şef olarak dahil oldu. Programın 8 Ekim'de yayınlanan bölümünde hazırladığı özel Asya tabaklarıyla yeni sezon yarışmacılarına vizyon katan Önal, şef önlüğüyle döndüğü stüdyoda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerle de hasret giderdi.