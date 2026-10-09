Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin mutfağında yaşanan sürpriz gelişme, cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan yapımın ekran serüvenine nokta koyup koymayacağı sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Dizinin senaryosunu üstlenen Melis Civelek ve Zeynep Gür ikilisinin projeden ayrılacağının öğrenilmesiyle birlikte kulisler hareketlendi. Sevilen projenin yayından kalkacağı iddiaları konuşulurken, vatandaşlar "Kızılcık Şerbeti bitti mi?" ve "Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ekranların uzun soluklu yapımının geleceğine ve senaryo ekibindeki vedaya ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yoluna nasıl devam edecek? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPACAK?

Kızılcık Şerbeti bitmedi ve dizi için alınmış bir final kararı bulunmuyor. Senaryo ekibinde yaşanan ayrılık haberinin duyulması izleyiciler arasında dizinin ekranlara veda edeceği algısını oluştursa da yapım şirketinden ya da kanaldan projenin sonlanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut bilgiler doğrultusunda sevilen dizi final yapmıyor. Yaşanan değişimin ardından projenin yeni bir senaryo ekibiyle yayın hayatını sürdürmesi planlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTLERİ MELİS CİVELEK VE ZEYNEP GÜR DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Diziyi ilk bölümünden itibaren başarıyla kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeye veda etme nedeninin, yapım şirketiyle yaşanan fikir ayrılığı olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, senaryonun yürütülme sürecine ilişkin yapımcı Gold Film ile senaristler arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda taraflar karşılıklı el sıkışarak yolları ayırma kararı aldı.

AYRILIK HANGİ BÖLÜMDE YAŞANACAK, YENİ SENARİST KİM OLACAK?

Başarılı iki senaristin projeye vedasının hangi tarihte gerçekleşeceği de netlik kazandı. Melis Civelek ve Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti'nin 143. bölümü itibarıyla hikayeyi devredecek. Yaşanan bu flaş vedanın ardından dizinin yeni senaristinin kim olacağı büyük merak konusu haline geldi. Yapım şirketinden senaryoyu devralacak yeni isimlere ilişkin henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Projenin yeni bir yazar kadrosuyla hikayeyi sürdürmesi beklenirken, yeni senaristlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi öngörülüyor.