Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Adını Feriha Koydum dizisinin kamera arkasında uzun yıllar görev alan Batu Kaya, 9 Ekim sabahı hayata gözlerini yumdu. Acı haberin duyulmasıyla birlikte Hazal Kaya, Ceyda Ateş ve Gözde Seda Altuner gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yürek yakan veda mesajları yayınladı. Yıllarca aynı seti, aynı uykusuz geceleri paylaştıkları çalışma arkadaşlarını kaybeden ünlülerin bu paylaşımları sonrası vatandaşlar, Batu Kaya neden öldü ve Batu Kaya kimdir sorularına yanıt aramaya başladı. Hazal Kaya'nın "İçimi yaktın" diyerek veda ettiği başarılı set çalışanının hayatına ve vefatına dair ayrıntılar netleşti.

BATU KAYA KİMDİR?

Televizyon ve dizi sektörüne uzun yıllar boyunca set arkasında hizmet veren Batu Kaya, kamera arkasının gizli kahramanlarından biriydi. Özellikle bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinin yapım ekibinde aktif olarak çalıştı. Yoğun ve yorucu set ortamında oyuncularla kurduğu sıcak diyaloglar ve samimi dostluklarla tanınan Kaya, mesai arkadaşlarının her zaman neşesi ve motivasyon kaynağı oldu. Vefatının ardından ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar, onun sette ne kadar sevilen ve saygı duyulan bir karakter olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BATU KAYA NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM SEBEBİ BELLİ Mİ?

9 Ekim sabahı hayata veda eden Batu Kaya'nın ölümü, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Batu Kaya'nın neden öldüğüne veya bilinen bir rahatsızlığı olup olmadığına dair ailesinden ya da resmi makamlardan kamuoyuna yansıyan net bir tıbbi açıklama yapılmadı. Ölüm nedeni şimdilik gizliliğini koruyan sevilen set çalışanının cenazesi memleketi Yalova'ya götürüldü. Batu Kaya, Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun Köyü Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

HAZAL KAYA VE CEYDA ATEŞ'TEN DUYGUSAL VEDA

Eski çalışma arkadaşlarının ölüm haberiyle sarsılan ünlü oyuncular, sosyal medya hesaplarından unutulmaz anılarını paylaştı. Batu Kaya ile pek çok fotoğrafını yayınlayan Hazal Kaya, yirmi saati aşan set mesailerini hatırlatarak arkadaşına şu sözlerle veda etti: "Yirmi küsur saat çalışmalar, uykusuz geceler, kesin uyanamam diye başımda nöbet tutup burnumda kahve kokusuyla beni uyandırmaların, birlikte sırtlandığımız acılar, bağıra bağıra söylediğimiz şarkılar... O saçlarımı kurutacağım hep bu arada, söz. İçimi yaktın Batu. Seni çok özleyeceğim."

Aynı dizinin setinde Batu Kaya ile birlikte büyüdüklerini belirten Ceyda Ateş ise arkadaşına "Batuşka" diye seslendiği mesajında şu ifadelere yer verdi: "O dönem hepimiz beraber büyüdük. Senin o neşeni, bizi motive edişlerini, kocaman gözlerinle uyarılarını, sohbetlerimizi, kahkahalarını unutmayacağım. Mekanın cennet olsun."

Oyuncu Gözde Seda Altuner de yayınladığı kısa mesajla eski çalışma arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.