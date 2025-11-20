Son Mühür - Son olarak Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim, yaz döneminde görevinden ayrılmasının ardından birçok kulüp ve milli takımla anıldı. Bu süreçte 72 yaşındaki tecrübeli teknik adamın adı en çok Çekya Milli Takımı ile anıldı.

Fatih Terim de adaylar arasındaydı

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Çekya Futbol Federasyonu milli takımın yeni teknik direktörü konusunda kararını verdi. Fatih Terim’in de adaylar arasında bulunduğu görev için Jürgen Klinsmann seçildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Performansı Fatih Terim, Al-Shabab takımının başında 23 resmi maça çıktı; bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, maç başına 1,74 puan ortalaması yakaladı. Çekya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörünü açıklamasıyla birlikte Terim’in kariyerinde bir sonraki adım merak konusu oldu.