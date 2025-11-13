CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda Gürsel Tekin’in yardımcısı Zeki Şen’in makam odasında dün gece yaşanan saldırı partililer arasında şok etkisi yarattı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Şen’in odasına girerek makam koltuğu ve masasını kirletti.

Saldırı detayları

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, partiye gelen bir grup, Zeki Şen’in odasına girerek koltuk ve masaya dışkı ve idrar bıraktı. Saldırının ardından şüpheliler yangın merdivenini kullanarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde temizlik görevlilerinin odada karşılaştığı manzara, çalışanları şoke etti. Görevliler durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, makam koltuğu ve masadaki izleri görüntüledi, çalışanların ifadelerini aldı. Polis ayrıca odadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gürsel Tekin’den tepki

Olayla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaşananları “üzücü ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Tekin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Polis ekiplerimiz hazır bulunmasına rağmen saldırganlar yangın merdivenini kullanarak odaya girdi. Olay savcılıkta soruşturuluyor. Şüphelilerin tanıdık mı yoksa yabancı mı olduğu henüz belli değil. Daha önce farklı odalarımızda da benzer olaylar yaşandı, bunları olabildiğince tolere etmeye çalıştık. Ancak bundan sonra böyle davranışlara izin vermeyeceğiz. Odalarımızda güvenlik kameraları mevcut ve giriş-çıkışlar tamamen kayıt altında.”