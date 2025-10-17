Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Orban, “Barışsever dünya halkları için bu toplantı harika bir haber. Macaristan olarak hazırız” dedi.

“Barış zirvesi için hazırlıklar sürüyor”

Başbakan Orban, iki lider arasında planlanan görüşmenin küresel barış açısından tarihi bir dönemece işaret ettiğini söyledi. Orban, yaptığı açıklamada, “Az önce Başkan Trump ile telefonda görüştüm. ABD–Rusya barış zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. Macaristan barış adasıdır” ifadelerini kullandı.

Orban’ın açıklaması, Washington ve Moskova arasında yeniden diplomatik temasların canlanabileceği yönündeki yorumları güçlendirdi.

Orban: “Barışsever dünya halkları için umut verici”

Macaristan Başbakanı, beklenen görüşmenin sadece ABD ve Rusya arasında değil, tüm dünya için barış sürecine kapı aralayabileceğini vurguladı. “ABD ve Rusya liderlerinin bir araya gelmesi, uzun süredir devam eden jeopolitik gerginliklerin yumuşaması adına umut verici bir adımdır,” diyen Orban, Macaristan’ın her zaman diyalogdan yana olduğunu belirtti.

Macaristan’ın rolü: “Barış adası” vurgusu

Orban, Macaristan’ın son yıllarda uluslararası diplomasi sahnesinde “barış yanlısı ülke” olarak konumlandığını belirterek, ülkesinin olası barış görüşmeleri için uygun bir zemin sunabileceğini ifade etti.

“Macaristan barış adasıdır. Gerilimin değil uzlaşmanın tarafında olacağız,” dedi.