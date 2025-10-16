Çevre haberleriyle tanınan gazeteci Hakan Tosun, İstanbul Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından tutuklanan iki saldırganın yanı sıra, delilleri kararttığı iddia edilen üç kişi hakkında da işlem yapıldı.

Esenyurt’ta saldırıya uğradı

Olay, 11 Ekim akşamı Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Gazeteci Hakan Tosun, evine yürüdüğü sırada A.M. (18) ve A.Ş. (24) isimli iki kişi tarafından sokak ortasında darbedildi.

Kafasından ağır yaralanan Tosun, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırganlar tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kamera kayıtlarını gizledikleri iddiası

Soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Tosun’un saldırıya uğradığı anları kaydeden güvenlik kamerası kayıtlarının bir kısmının ortadan kaldırıldığı iddia edildi. Polis ekipleri, kamera kayıt cihazını şüphelilerin ailesine verdiği öne sürülen iş yeri sahibi Y.S. ile bu cihazı teslim eden O.M. ve C.M. isimli kişileri gözaltına aldı.

Elde edilen cihaz, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EGM’den açıklama: “Tüm yönleriyle araştırılıyor”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sürecin titizlikle incelendiğini duyurdu. EGM’den yapılan açıklamada, “Olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki polis başmüfettişi görevlendirilmiştir” denildi.