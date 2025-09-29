Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 37 bin sağlık personeli alımı sürecinde ilk aşama tamamlandı. Bakan Kemal Memişoğlu, bu süreçte 19 bin kişinin göreve başladığını hatırlattı.

İkinci aşama başladı

Bakan Memişoğlu, yeni alımların detaylarını paylaşarak, ikinci aşamada 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplamda 18 bin kişinin daha istihdam edileceğini duyurdu.

Başvurular ÖSYM ve İŞKUR üzerinden

Açıklamaya göre sözleşmeli personel alımları için başvurular, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak kılavuz aracılığıyla yapılacak. Sürekli işçi alımları ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecek.

Bakan’dan mesaj: “Hayırlı olsun”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımlarının sağlık sektörüne güç katacağını belirterek, tüm atamaların çalışanlar ve sağlık camiası için hayırlı olmasını diledi.