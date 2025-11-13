Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın geleceğine ilişkin tansiyon yeniden yükseldi. Kremlin, Kiev yönetiminin müzakereleri durdurma kararına sert bir yanıt vererek, sahadaki operasyonların kesintisiz süreceğini açıkladı.

Peskov: “Müzakere imkanı yok, operasyon hedefe ulaşana kadar sürecek”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ile temasları durdurduklarını açıklamasını değerlendirdi.

Peskov, mevcut koşulların müzakereyi tamamen imkânsız hale getirdiğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Müzakerelere devam etme fırsatı olmadığı için, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için özel askeri operasyona devam edeceğiz.”

Kremlin, savaşın gidişatında askeri adımların öncelikli olduğunu vurgularken, barış masasının Kiev tarafından kapatıldığını savunuyor.

“Siyasi çözüm için açığız ama Kiev kapıları kapattı”

Peskov, Rusya’nın çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine tamamen kapalı olmadığına da dikkat çekti. Açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

“Rusya, Ukrayna çatışmasını siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açıktır. Ancak Kiev rejimi bu kapıyı kapattığı için böyle bir fırsatın olmaması durumunda, özel askeri operasyona devam edeceğiz.”

Moskova böylece hem diplomasi mesajını yineledi hem de askeri kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Ukrayna: “İlerleme yok, temasları durdurduk”

Ukrayna cephesinden önceki gün gelen açıklamalar ise tansiyonu tırmandırmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, İngiltere basınına verdiği röportajda, Moskova ile yürütülen müzakere temaslarında hiçbir ilerleme sağlanamadığını belirterek:

“Kiev, Rusya ile çatışmanın çözümüne yönelik görüşmeleri durdurma kararı aldı.”

ifadelerini kullanmıştı.

Savaşta diplomasi çıkmazı derinleşiyor

Hem Kiev hem Moskova’dan gelen karşılıklı açıklamalar, savaşın diplomatik çözümü konusunda çıkmazın giderek derinleştiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, iki taraf arasındaki bu söylem sertleşmesinin, önümüzdeki dönemde sahada daha yoğun çatışmaların yaşanabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.