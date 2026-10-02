Son Mühür/ Beste Temel- Günün ilk ışıklarıyla birlikte sokaklara dökülen temizlik araçları, Rafetpaşa Mahallesi’ni adeta baştan yarattı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabahın erken saatlerinde bizzat sahaya inerek ekiplerin köşe bucak yürüttüğü hijyen operasyonunu yerinde takip etti.

Çöp konteynerleri sadece boşaltılmıyor: Yıkanıyor, boyanıyor, ilaçlanıyor

Sıradan bir çöp toplama rutininden bahsetmiyoruz. Mahalledeki konteynerler özel yıkama araçlarıyla hijyenik hale getirilirken, yıprananlar anında boyanarak yenilendi. Kötü koku ve bakteri oluşumuna karşı ilaçlama filosu da eş zamanlı devredeydi.

Bölgedeki çalışmaları adım adım izleyen Başkan Eşki, kentin genelinde sürdürülen hijyen seferberliğinde çıtayı yükselttiklerini belirtti.

"Temel amacımız pırıl pırıl bir Bornova," diyen Eşki, sahada yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Çöp konteynerlerinin yıkanmasına bu bölgede ağırlık vermeye başladık. Konteynerlerimiz ekiplerimiz tarafından hem yıkanıyor, hem boyanıyor hem de ilaçlama yapılarak kötü kokuların önüne geçiliyor. Mesai arkadaşlarımız 7 gün 24 saat sizlerin huzuru ve sağlığı için çalışmaya devam ediyor. Bugün de muhtarımız ve meclis üyelerimizle birlikte sahadayız, Bornova için iş başındayız."

Masada değil sokakta yönetim

Süpürge seslerinin dinmesiyle birlikte mesai bitmedi; aksine yön değiştirdi. Temizlik ekipleri bir sonraki rotaya geçerken, Belediye Başkanı Ömer Eşki, meclis üyeleri ve Rafetpaşa Mahallesi Muhtarı Duygu Güzel sokakları adım adım gezmeye başladı.

Mahalle sakinleriyle yüz yüze görüşen Eşki, gelen talepleri ve mahalledeki aksaklıkları doğrudan yerinde kayda geçirdi. Sahada tespit edilen sorunlar için yanında bulunan birim müdürlerine anında talimat veren Eşki, çözüm sürecini bizzat başlatmış oldu.

