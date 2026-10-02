Son Mühür / İzmir’de 2014 yılında kurulan geri dönüştürülebilir maddeler ve metal geri dönüşümü sektöründe faaliyetlerini sürdüren AGD Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi konkordato sürecine girdi. Özellikle alüminyum, külçe ve bakır granül gibi demir dışı metallerin geri kazanımı alanında çalışan firmanın ilk duruşması İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü.

Geçici mühlet kararı verildi

AGD Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebi doğrultusunda şirket hakkında 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verdi. Mahkemenin kararıyla birlikte sürecin ve konkordatonun başarıya ulaşma imkanının incelenmesi amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vahap Yıldırım geçici konkordato komiseri olarak atandı.

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı şirket için açılan davanın ilk duruşmasının 24 Aralık 2026 tarihinde, saat 11.30’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası'nda bulunan İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Heyet Duruşma Salonunda yapılacak. Alacaklılar ve ilgililer, ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak delilleriyle birlikte konkordato talebinin reddini isteyebilecek.