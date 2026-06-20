Son Mühür / Atakan Başpehlivan Önceki Dönem İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Hocazade Camii’nde yapılan cenaze töreninde İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Özkan Yücel’in ardından duygu dolu mesajlar paylaştı.

Sefa Yılmaz: Üç gün önce bir araya geldiğimizde, baro bahçesinde karşılaştığımızda birbirimize sıkı sıkı sarılmıştık

Merhum başkan Yücel’in tabutunun başında kısa bir konuşma gerçekleştiren İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Yücel’in sadece bir avukat değil aynı zamanda bir hak mücadelecisi olduğunu aktararak, “Özkan Yücel... Yıllardır dostumuz, arkadaşımız, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız... Kendinden başka herkesi düşünen, kendinden başka herkes için mücadele eden, kendini hiçbir zaman düşünmeyen, sadece insanların mutluluğu ve geleceği için çırpınan; hak mücadelesinin, adalet mücadelesinin, insan haklarının, demokrasinin... Hepimiz için; dili, dini, rengi, ırkı, mezhebi ne olursa olsun sorgusuz sualsiz herkesin derdine koşan ve çare üreten bir insan ve o kadar ansızın ve o kadar beklenmedik bir anda bıraktı ki bizleri, gidişi bile bizi bir araya getirdi, düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından dostları, arkadaşları... Buraya gelemeyenler aradılar, binlerce insan.

Hepimizin dostuydu, hepimizin yol arkadaşıydı. Sadece bir avukat değildi, bir hak mücadelecisiydi. Bugün burada bulunmamızın aslında en temel sebebi bu. Mesleğini onurla yapan bir insandı. Sadece meslek olarak bakmazdı, bir insan olarak bakardı. Nerede yanlış varsa, nerede adaletsizlik varsa, nerede hukuksuzluk varsa onunla mücadele ederdi. Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı Cinayeti kitabını bilirsiniz. Orada diyor ya, başlangıçta bir alıntı vardır: "İyi insanlar o güzel atlara bindiler ve gittiler." Birer birer... İşte o iyi insan, o güzel ata binerek gitti iki gün önce, aramızdan ayrıldı. Ve ben biliyorum Özkan Yücel orada da bu hak mücadelesine devam edecek. Önüne konulmak istenen o demir parmaklıkları, o barikatları dostları, yoldaşları için yıkmaya çalışacak. Öylesi bir hak mücadelesiydi Özkan'ın yaptığı. Birçok alanda birlikteydik. Keşke kendisi için de bir şeyler isteseydi. Keşke kendisi için de bir şeyler söyleseydi. Daha üç gün önce bir aradaydık arkadaşlarla, dostlarla; Özkan da vardı. Ama ne yazık ki hiçbir derdini, hiçbir tasasını, özellikle sağlıkla ilgili hiçbir konuyu açmazdı.

Çünkü Karadeniz'in adı vardı. Biliyorum bir yerlerden bizi dinliyor, biliyorum bir yerlerden bize seslenecek yine. İzninizle, Adnan Yücel'in o az önce Özkan'ın söylediği şiirin son iki dizesini hep birlikte söyleyelim. Çünkü birlikte söylemeyi isterdi. Evet arkadaşlar... Özkan'dan bir daha dinleyebilir miyiz? Ondan sonra söyleyelim bence. Ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Evet dostlar, bu sevda bitmeyecek ve hep birlikte diyeceğiz ki; bitmedi, daha sürüyor bu sevda ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Üç gün önce bir araya geldiğimizde, baro bahçesinde karşılaştığımızda birbirimize sıkı sıkı sarılmıştık. Özkan, Başkan seçildiği dönemde bir kez kendisine 'Başkanım' dedim. 'Söylemeyeceksin bir daha, Özkan diyeceksin' dedi. 2022'de aynı şeyi o söylediğinde, ben de 'Başkan demeyeceksin, Sefa diyeceksin' demiştim ve o günden bugüne bizim için Özkan ve Sefa olduk. Dostuz biz, arkadaşız, yol arkadaşı, dava arkadaşı. Çok erken gitti. Işıklar içinde uyuyacağını biliyorum. Toprak ana en güzel yerinde kucaklayacaktır kendisini” dedi.

Erinç Sağkan: Bir derdimiz olduğu zaman güvenip sırtımızı dayayabileceğimiz bir dostu, bir abiyi uğurluyoruz

Bir dostu, bir ağabeyi kaybettiklerini vurgulayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise "Sözcükleri toparlamak o kadar zor ki açıkçası ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü bugün sadece bir adalet savaşçısını uğurlamıyoruz. Bugün bir dostu, bugün cesur bir avukatı, bugün bir kardeşi, bir babayı, bir evladı, korkusuz bir insanı... Bir derdimiz olduğu zaman güvenip sırtımızı dayayabileceğimiz bir dostu, bir abiyi uğurluyoruz.

Bu ülkede sesi kısılmaya çalışılan kim varsa onun yanında cesaretle hakkı, hukuku savunan bir insan hakları savunucusunu uğurluyoruz. Nerede bir mağdur varsa onun yanında hukukun üstünlüğünü cesaretle savunan, başımız ağrıdığında bir telefon açtığımızda koşarak geleceğini bildiğimiz bir dostu uğurluyoruz. Son olarak 6 Şubat depremlerinde yine 'İhtiyacımız var Özkan abi, gel buraya' dediğimizde atlayıp anında gelen, haftalarca Hatay'da çok sayıda meslektaşımızla birlikte deprem mağdurlarının yanında, onların derdini dert edinen, bir an bile onları yalnız bırakmayan bir vicdanı uğurluyoruz.

Çok erken, bizim açımızdan çok ama çok zor ama iki gündür şunu görüyorum aslında: Hepimiz bir hikaye yazıyoruz bu hayatta. İyi anılabiliriz, kötü anılabiliriz veya hiç anılmayabiliriz. Özkan abi çok iyi anılıyor. İki gündür binlerce insan, tanıyan tanımayan binlerce, on binlerce insan Özkan abi için üzülüyor. Bu çok kıymetli bir miras. Çok güzel bir isim bıraktı arkasında. Özkan Yücel. Hoşça kal abi" şeklinde konuştu.