Trendyol Süper Lig’de 13 yabancı oyuncusu bulunan Göztepe’de, yeni transferlerden Ruan adeta kayboldu.

Atletico Goianiense’den gelen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon oynanan 12 maçta yalnızca bir kez süre alabildi.

Tek şansını Kayserispor maçında buldu

Ruan, sarı-kırmızılı forma ile sadece 14 Eylül’de deplasmanda oynanan Kayserispor karşılaşmasında sahaya çıktı.

Mücadelede oyuna son 26 dakikada dahil olan Brezilyalı futbolcu, o tarihten bu yana 7 maçtır kulübeden çıkamadı. İç sahada ise henüz bir dakika bile oynayamadı.

Altyapıdan Boujalia bile daha fazla forma giydi

Göztepe’nin altyapıya dahil ettiği 18 yaşındaki Tunus asıllı Boujalia, A takımda Ruan’dan daha fazla süre buldu. Genç oyuncu, ligde 3 maçta son dakikalarda oyuna girerek forma giydi.

Yeni yabancılar düzenli olarak görev aldı

Göztepe’nin diğer yeni yabancıları ise kadroda önemli roller üstlendi.

Cherni, Rhaldney ve Janderson 12 maçın tamamında forma giydi.

Sakatlık sorunları yaşayan Olaitan 10 maçta, Sabra 7 maçta, Godoi ise 6 maçta süre aldı.

Ruan’ın durumu merak ediliyor

Sadece bir maçta görev alabilen Ruan’ın neden tercih edilmediği konusunda kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

Brezilyalı oyuncunun fiziksel durumu ya da teknik heyetin tercihleri, taraftarlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.