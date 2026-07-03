Enerji otoriteleri, pahalı tadilatlara veya sistemlere gerek duyulmaksızın, ev içindeki mevcut aletlerin doğru kullanımıyla büyük kazanımlar elde edilebileceğini açıklıyor. Uzmanların üzerinde durduğu üç temel faktör, gereksiz harcamaları bıçak gibi kesiyor.

Fişte Kalan Cihazların Elektrik Sayacına Etkisi

İzmir'deki pek çok evde elektronik cihazların bekleme (standby) modunda bırakılması kanıksanmış bir durum. Televizyonlar, dijital platform kutuları, mikrodalga fırınlar ve bilgisayarlar kapatılsa dahi prizde oldukları müddetçe şebeke üzerinden enerji emmeye devam ediyor. Özellikle gece boyunca prizde kalan şarj aletleri "vampir enerji" adı verilen gizli bir sarfiyat döngüsü yaratıyor. Elektronik cihazların kullanımları bittikten sonra fişten sökülmesi veya güç düğmesi barındıran uzatma kabloları üzerinden kapatılması gerekiyor. Bu pratik yöntem, İzmirli ailelerin aylık elektrik giderlerinde yüzde 5'ten başlayıp yüzde 10'a kadar ulaşan bir düşüşe zemin hazırlıyor.

Yeni Nesil LED Aydınlatmaların Yarattığı Fark

Geleneksel aydınlatma ürünleri, elektrik tüketim pastasından büyük bir dilim alıyor. Akkor telli ve halojen yapıdaki eski tip ampuller, kullandıkları enerjinin çok küçük bir kısmını ışığa çevirirken geriye kalan büyük bölümünü ısı olarak etrafa saçıyor. Evin tamamındaki bu eski donanımların güncel LED teknolojisiyle değiştirilmesi, aydınlatma faturasında yüzde 80 oranında bir hafifleme sağlıyor. LED ünitelerin standart ampullere nazaran çok daha uzun saatler bozulmadan çalışabilmesi, periyodik ampul değiştirme masraflarını da İzmirli tüketicinin hayatından çıkarıyor.

Beyaz Eşyalarda Tasarruf Disiplini ve Termostat Ayarı

Çamaşırları ve bulaşıkları yıkayan mekanizmalar, evin en obur elektrik tüketicileri listesinde başı çekiyor. Hızlı temizlik sağlayan programlar, suyu aniden ısıtabilmek için çok yoğun bir akım çekişi gerçekleştiriyor. Bunun aksine, yıkama işlemini daha uzun bir zamana yayan eko-programlar, ısıtma işlemini yavaş yaptığı için yüzde ellilere varan oranda elektrik tasarrufu sağlıyor. Makineleri birkaç parça eşyayla sürekli çalıştırmak yerine tam kapasiteyle doldurduktan sonra çalıştırmak, hem su hem de elektrik kaynaklarının korunmasına yardımcı oluyor.