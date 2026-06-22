Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir spor dünyası, genç judocu Sema Mete’nin Almanya’dan getirdiği güzel haberle haftaya moral depolayarak başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki çalışmalarını sürdüren milli sporcumuz, katıldığı Avrupa Kupası’nda gösterdiği başarılı performansla podyuma çıkmayı başardı.

38 farklı ülkeden gelen yüzlerce sporcunun katıldığı bu önemli turnuvada, ülkemizi temsil eden Mete, +78 kilo kategorisinde sergilediği kararlı judo ile dikkatleri üzerine çekti.

Adını çeyrek finale yazdırdı

Sema Mete, özellikle kendi kategorisinde Avrupa'nın en iyi genç yetenekleriyle karşı karşıya geldi. Çeyrek final mücadelesinde ev sahibi Almanya’nın güçlü judocusu Franziska Galla ile karşılaştı.

Teknik kapasitesini ve fiziksel gücünü rakibine kabul ettiren Mete, kritik eşiği aşarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Bronz madalyayı kazandı

Yarı final maçında, başka bir Alman sporcu Peppa Ploehnert ile karşılaştı. Yarı finalde son anda final şansını kaybeden Sema Mete, moralini yüksek tutmayı başardı ve gözünü tamamen bronz madalya maçına çevirdi.

Bronz madalya mücadelesinde ringin bir diğer köşesinde yine bir Alman sporcu olan Eljesa Bajra vardı. Seyirci desteğini de desteğini alan rakibi karşısında kontrolü elden bırakmayan Sema Mete, taktiksel disiplinden kopmadı.

Rakibini etkisiz hale getiren hamlelerle maçı avantaja dönüştüren sporcumuz, turnuvayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalyayı Türkiye’ye getirmeyi başardı.